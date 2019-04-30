Эксперты назвали новые профессии на рынке труда в России

Эксперты ВНИИ труда подготовили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Согласно результатам исследования, в число новых профессий вошли такие специальности, как оператор беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и так далее.

По словам директора по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирины Волошиной, появлению таких профессий способствуют новые технологии и общественные процессы.

«Например, увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции», — цитирует ее RT.

Всего на официальном ресурсе «Справочник профессий» на данный момент насчитывается несколько десятков новых профессий.

Напомним, ранее эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России.