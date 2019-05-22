АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
ПАО «АвтоВАЗ» сообщил о начале производства Lada Granta Cross.
Как отмечается в сообщении компании, первую партию автомобилей уже отправили в дилерские центры.
Продажи начнутся летом этого года. Покупателям будут доступны несколько вариантов комплектаций и различные конфигурации силового агрегата.
Lada Granta Cross станет пятой моделью нового семейства Lada Granta.
Напомним, ПАО «АвтоВАЗ» в конце апреля запатентовал дизайн новой модели внедорожника, который, как предполагается, придет на смену нынешней Lada 4x4.
Внешне автомобиль напоминает концепт-кар Lada 4x4 Vision, который был представлен на Московском международном автосалоне MIAS-2018.ПромышленностьМашиностроение
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