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Суд обязал исполком Казани организовать вывоз остатков корпуса земснаряда, которые нашли на берегу Казанки

13:35, 20.05.2019
Суд обязал исполком Казани организовать вывоз остатков корпуса земснаряда, которые нашли на берегу Казанки
Фото: pixabay.com

Суд согласился с требованием природоохранного прокурора и обязал исполком Казани организовать сбор и вывоз остатков земснаряда, которые нашли в Кировском районе города на правом берегу Казанки. Об этом сообщает Казанская межрайонная природоохранная прокуратура.

Во время проверки исполнения природоохранного законодательства были выявлены нарушения в работе исполкома Казани. На территории Кировского района обнаружили остатки уже сильно разрушенного земснаряда. По этому факту природоохранный прокурор обратился с иском в суд обязать исполком города организовать сбор и вывоз отходов. Иск удовлетворен.

ОбществоВласть Татарстан
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