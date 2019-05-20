Суд обязал исполком Казани организовать вывоз остатков корпуса земснаряда, которые нашли на берегу Казанки

Суд согласился с требованием природоохранного прокурора и обязал исполком Казани организовать сбор и вывоз остатков земснаряда, которые нашли в Кировском районе города на правом берегу Казанки. Об этом сообщает Казанская межрайонная природоохранная прокуратура.

Во время проверки исполнения природоохранного законодательства были выявлены нарушения в работе исполкома Казани. На территории Кировского района обнаружили остатки уже сильно разрушенного земснаряда. По этому факту природоохранный прокурор обратился с иском в суд обязать исполком города организовать сбор и вывоз отходов. Иск удовлетворен.