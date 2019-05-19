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«Спартак» и ЦСКА сыграют в Лиге Европы

18:44, 19.05.2019
«Спартак» и ЦСКА сыграют в Лиге Европы
Фото: pixabay.com

Футбольные клубы из Москвы «Спартак» и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом стало известно по итогам матчей 29-го тура чемпионата России.

Благодаря победе над «Арсеналом» «Краснодар» набрал 53 очка и обеспечил себе как минимум бронзовые медали чемпионата и место в Лиге чемпионов. За прямую путевку в групповой этап турнира клуб поборется с «Локомотивом».

Таким образом московские команды «Спартак» и ЦСКА сыграют в Лиге Европы. На третью путевку претендуют «Арсенал» и «Урал».

Напомним, ранее сообщалось, что «Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

СпортФутбол
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