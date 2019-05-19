Ильгиз Зайниев подтвердил, что займет должность главного режиссера казанского театра кукол "Экият"

Главным режиссером Татарского государственного театра кукол "Экият" станет Ильгиз Зайниев, сообщает ИА «Татар-информ».

Информацию о назначении подтвердил непосредственно Зайниев. Он сообщил, что начнет работать с 6 июня. Первым спектаклем, который Ильгиз Зайниев выпустит в качестве главного режиссера театра, станет спектакль "Альфия".

В настоящее время Ильгиз Зайниев является режиссером Камаловского и Кариевского театров.

Напомним, ранее Казань заняла четвертое место в рейтинге самых театральных городов России. В тройку вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Самыми популярными театрами в Казани оказались Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля, Татарский государственный академический театр им. Галиаскара Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова, Казанский государственный театр юного зрителя, Татарский государственный театр кукол «Экият» и Молодежный театр «На Булаке».

