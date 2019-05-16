Российская армия получит учебный комплекс «Адъютант», способный имитировать «звездный налет»

Учебно-тренировочный комплекс «Адъютант» начнут поставлять в российскую армию с 2020 года. Об этом заявил директор по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода «Купол» Игорь Иванов.

По его словам, на данный момент уже завершились предварительные испытания. Он подчеркнул, что изделие готово.

Комплекс «Адъютант» способен создавать сложную мишенную обстановку для средств ПВО — так называемый «звездный налет». В него входит четыре типа целей: беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), с турбореактивным двигателем, имитатор крылатой ракеты и вертолет, передает «РИА Новости».

Уточняется, что различные типы мишеней способны имитировать практически любой тип цели.

Госиспытания комплекса завершатся в этом году, серийные поставки намечены на 2020 год.

Напомним, ранее сообщалось об отказе Минобороны от снайперского комплекса «Точность».