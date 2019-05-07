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Оператор стадионов, построенных к ЧМ-2018, подал иск к футбольному клубу «Мордовия» почти на 7 млн рублей

19:29, 07.05.2019
Оператор стадионов, построенных к ЧМ-2018, подал иск к футбольному клубу «Мордовия» почти на 7 млн рублей
Фото: fc-mordovia.ru

ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое выступает оператором построенных к ЧМ-2018 стадионов, подало иски к двум футбольным клубам — «Балтика» и «Мордовия», сообщает RNS.

Иск к «Мордовии» составляет 6,87 млн рублей, к «Балтике» — 24,98 млн рублей. Известно, что иски связаны с неоплатой клубами аренды стадионов. Задолженность у каждого клуба превышает пять матчей.

Напомним, ранее саранский стадион «Мордовия Арена» получил от Российского футбольного союза (РФС) сертификат соответствия высшей категории требований.

Эксперты комиссии РФС по сертификации стадионов провели инспекцию, в рамках которой проверили документацию, оценили работу всех инженерных систем и проверили системы безопасности.

СпортФутболЭкономикаФинансыОбществоИнфраструктура
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