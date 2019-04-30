Глава Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней главе Gree Electric Дун Минчжу. Его компания не смогла превзойти Gree Electric по финансовым показателям.
Пари было заключено еще в декабре 2013 года, передает Bloomberg. Его суть заключалась в том, что за 5 лет Xiaomi обойдет Gree Electric по выручке и прибыли.
Лэй Цзюнь заявил о планах обогнать конкурента в эфире одного из телеканалов, и Дун Минчжу предложил поспорить на 1 юань. Основатель одного из главных производителей смартфонов Китая повысил ставку до 1 млрд юаней, что составляет около $148,4 млн.
«Хотя в ставке не указывался конкретный показатель дохода, производитель кондиционеров Gree в воскресенье сообщил о доходе в 198 млрд юаней за 2018 год, что примерно на 20 млрд юаней больше, чем у Xiaomi за тот же период», — сообщает издание.
Как отмечает агентство, при заключении пари оппоненты не обговорили конкретные показатели выручки, так что неизвестно, станет ли Лэй Цзюнь выплачивать проигрыш.ТехнологииITБизнес
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