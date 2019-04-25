Apple объявила об отзыве сетевых адаптеров из-за угрозы удара током

Корпорация Apple запустила кампанию по отзыву адаптеров для используемых в Сингапуре, Гонконге и Великобритании розеток. Устройства имеют дефекты, которые могут привести к удару током.

«В крайне редких случаях эти трехконтактные адаптеры могут выходить из строя, при этом возникает риск удара электрическим током при прикосновении к ним», — цитирует сообщение производителя RNS.

Такие адаптеры входили в комплектацию компьютеров Mac и некоторых устройств на прошивке iOS в период с 2003 по 2010 год, а также в набор World Travel Adapter Kit. Apple известно о шести инцидентах с бракованными адаптерами по всему миру, отмечается в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что самым популярным товаром от Apple в январе — марте 2019 года стали беспроводные наушники AirPods. Они обогнали по популярности Apple Watch Series 4 и новые модели iPhone.