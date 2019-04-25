В Зеленодольском районе может появиться первая в Татарстане «Инновационная долина»

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев рассказал, что в Зеленодольском районе республики планируют создать Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ).

Предполагается, что площадкой для его размещения станет Свияжский мультимодальный логистический центр. По словам Абдулганиева, проект создания «Инновационной долины» обсуждается с Минэкономразвития РФ.

Абдулганиев также рассказал, что в ходе реализации проекта будет создан законодательный анклав для воплощения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и инноваций совместно с одним из высших учебных заведений республики. Планируется, что им может стать Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), передает ИА «Татар-информ».



Ранее стало известно, что в Татарстане могут создать центр для одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус», который расположен в Сочи.

