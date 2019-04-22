«Финам» готов продать агрегатор СМИ2 за 3,8 млрд рублей
Инвестхолдинг «Финам» выставил на продажу один из крупнейших новостных агрегаторов рунета — СМИ2. Актив оценивается в 3,8 млрд рублей.
Предложение купить ресурс были направлены разным компаниям, среди которых: «Ростелеком», Сбербанк, «Тинькофф-банк» и «Газпром-медиа», пишет «Коммерсантъ».
Информацию подтвердили президент «Финама» Владислав Кочетков и гендиректор «Е-генератора» (холдинг, в который входит СМИ2) Юрий Белоусов.
Владельцы «Финама» готовы продать долю от 50% плюс одной акции до 100%.
Рентабельность компании по чистой прибыли превышает 50%, приводит газета данные источника. Выручка в 2019 году прогнозируется на уровне 402 млн рублей.
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