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Ученые назвали простой способ избежать слабоумия

07:59, 20.04.2019
Ученые назвали простой способ избежать слабоумия
Фото: pixabay.com

Физическая активность более двух часов в неделю способна сократить риск развития слабоумия (деменции).

Исследование проводилось с 2016 по 2019 год. В нем приняли участие 2 354 человека, в том числе 1 099 мужчин и 1 276 женщин. В научной работе использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография.

Специалисты пришли к выводу, что люди, чья физическая активность в неделю насчитывала 150—300 минут, отдаляли старение мозга на 1,1 года, говорится в журнале JAMA.

Уточняется, что даже простые прогулки способны замедлять процессы старения мозга.

Напомним, ранее ученые рассказали о возникновении болезни Альцгеймера из-за хронического недосыпа.

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