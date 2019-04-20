Ученые назвали простой способ избежать слабоумия

Физическая активность более двух часов в неделю способна сократить риск развития слабоумия (деменции).

Исследование проводилось с 2016 по 2019 год. В нем приняли участие 2 354 человека, в том числе 1 099 мужчин и 1 276 женщин. В научной работе использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография.

Специалисты пришли к выводу, что люди, чья физическая активность в неделю насчитывала 150—300 минут, отдаляли старение мозга на 1,1 года, говорится в журнале JAMA.

Уточняется, что даже простые прогулки способны замедлять процессы старения мозга.

Напомним, ранее ученые рассказали о возникновении болезни Альцгеймера из-за хронического недосыпа.