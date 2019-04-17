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Суд заочно арестовал экс-гендиректора «Космосавиаспецстроя» по делу о растрате более 700 млн рублей

19:52, 17.04.2019
Суд заочно арестовал экс-гендиректора «Космосавиаспецстроя» по делу о растрате более 700 млн рублей
Фото: pixabay.com

Тверской суд Москвы сегодня выдал санкцию на заочный арест экс-гендиректора ООО «Космосавиаспецстрой» Григория Вайсмана, обвиняемого в растрате на сумму более 700 млн рублей.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

В ходе заседания судья Алексей Криворучко заявил, что в настоящее время Вайсман находится на лечении в Израиле. Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его задержания или его этапирования в Россию, передает ТАСС.

Ранее экс-собственника «Росгосстраха» Сергея Хачатурова обвинили в растрате имущества. К предъявленным ранее обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд рублей и отмывании денег добавилось также обвинение в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на 2 млрд рублей.

Происшествия
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