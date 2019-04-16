«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость в Windows
Специалисты «Лаборатории Касперского» нашли новую уязвимость в операционной системе Microsoft Windows. Благодаря ей хакеры могут получить контроль над устройством.
CVE-2019-0859 — Use-After-Free- уязвимость системной функции, отвечающей за работу с диалоговыми окнами, а точнее, с их дополнительными стилями. При помощи этой уязвимости хакеры получали привилегии, достаточные для установки вредоносного ПО, созданного с использованием Windows PowerShell.
В худшем из сценариев это может привести к полному контролю над зараженным ПК, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Ранее «Лаборатория Касперского» нашла в Windows ранее неизвестную уязвимость «нулевого дня». После этого данные были переданы в Microsoft, которая выпустила соответствующий патч.ТехнологииIT
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