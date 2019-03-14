«Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость «нулевого дня»

Российская компания «Лаборатория Касперского» нашла в Windows ранее неизвестную уязвимость «нулевого дня».

Предположительно, брешь в графической подсистеме в Windows использовалась кибергруппировками FruityArmor и SandCat для проведения целевых атак. Хакеры получали полный контроль над атакуемым компьютером.

«Обнаружение этого эксплойта показывает, что такие дорогие и редкие инструменты по-прежнему представляют огромный интерес для кибергруппировок. Организациям нужны решения, которые могут защитить от подобных угроз», — сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».

Уточняется, что сведения об уязвимости были переданы в Microsoft, после чего был выпущен соответствующий патч.

Ранее сообщалось, что Microsoft в 2020 году прекратит бесплатную поддержку Windows 7.