«Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость «нулевого дня»
Российская компания «Лаборатория Касперского» нашла в Windows ранее неизвестную уязвимость «нулевого дня».
Предположительно, брешь в графической подсистеме в Windows использовалась кибергруппировками FruityArmor и SandCat для проведения целевых атак. Хакеры получали полный контроль над атакуемым компьютером.
«Обнаружение этого эксплойта показывает, что такие дорогие и редкие инструменты по-прежнему представляют огромный интерес для кибергруппировок. Организациям нужны решения, которые могут защитить от подобных угроз», — сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».
Уточняется, что сведения об уязвимости были переданы в Microsoft, после чего был выпущен соответствующий патч.
Ранее сообщалось, что Microsoft в 2020 году прекратит бесплатную поддержку Windows 7.
Справка
Уязвимость «нулевого дня»– это ранее неизвестная уязвимость, которая эксплуатируется киберпреступниками в сетевых атаках.
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