Аграрии Татарстана получат около 140 тысяч тонн ГСМ по льготной цене

Аграрии Татарстана смогут получить топливо, необходимое для весенних полевых работ, по льготной цене, сообщает ИА «Татар-информ».

В целом хозяйствам республики понадобится примерно около 140 тысяч тонн ГСМ. К посевной кампании готовы более 95% тракторов и другой сельхозтехники, которая имеется в хозяйствах.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтяники не подписывали соглашение о заморозке цен на топливо. Нефтяные компании подписали не само соглашение о заморозке цен на топливо, а только протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака по этому поводу. Отмечается, что текста соглашения не видели ни в одной компании.