«Татфондбанку» отказали во включении 420 млн рублей в реестр требований кредиторов Мусина

Арбитражный суд РТ отказал конкурсному управляющему «Татфондбанка» — Агентству по страхованию вкладов (АСВ) — во включении в реестр требований кредиторов бывшего главы ТФБ Роберта Мусина на 420 млн рублей, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.



На прошлом заседании суд запросил у сторон дополнительные доказательства, и сторона должника представила платежные поручения от 26 марта по одному из долгов компании «Роял Тайм», по которому Мусин выступал поручителем.



Ранее суд отказал АСВ во включении требований кредиторов на 21,5 млрд рублей. Представители Агентства пытались доказать вину бывшего предправления ТФБ в выдаче «токсичных» для банка кредитов.