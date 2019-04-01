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Самолет, летевший из Ижевска в Москву, вернулся в аэропорт из-за хлопка в двигателе

14:41, 01.04.2019
Самолет, летевший из Ижевска в Москву, вернулся в аэропорт из-за хлопка в двигателе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самолет Як-42Д авиакомпании «Ижавиа», следовавший из Ижевска в Москву, вернулся в аэропорт после вылета из-за хлопка в двигателе.

Инцидент произошел в 11.30 мск. Спустя 16 минут после взлета самолет вернулся и зарулил на стоянку. Пассажиров рейса начали отправлять в Москву резервным бортом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова.

Он отметил, что внешних повреждений у самолета нет.

На данный момент прокуратура начала проверку инцидента

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ижавиа» показала по итогам 2018 года убыток свыше 300 млн рублей.

Происшествия Удмуртия
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