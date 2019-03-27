В России могут одобрить концепцию развития интернета вещей

Минкомсвязь собирается одобрить концепцию развития в России интернета вещей, сообщает «Коммерсантъ».

Она предполагает, что правоохранительные органы смогут получать доступ к информации, которая хранится на IoT-платформах. Для защиты российского сегмента интернета вещей на территории страны создадут его замкнутую сеть. У участников рынка сохраняются вопросы к концепции, например их беспокоят перспективы импортозамещения при нехватке отечественного оборудования.

Напомним, ранее сообщалось, что думские фракции КПРФ и ЛДПР не поддерживают законопроект об изоляции российского интернета. «Фракция КПРФ в Госдуме против этого законопроекта», — цитирует «Коммерсантъ» слова депутата коммунистической партии Алексея Куринного. Представитель ЛДПР Антон Морозов ответил схожим образом: «Фракция ЛДПР не поддержала данный законопроект, однако он был принят парламентским большинством. В следующих чтениях данного законопроекта мы также будем отстаивать ваши интересы».