«Яндекс» дал доступ к удаленным YouTube роликам Парфенова и Дудя

Поисковик «Яндекс» предоставил на своей главной странице доступ к роликам Леонида Парфенова и Юрия Дудя, удаленным с видеохостинга YouTube.

Таким образом российский поисковик вставил шпильку своему конкуренту — Google — владеющему видеосервисом.

Напомним, что YouTube удалил последние выпуски проекта «Вдудь» и перезапущенной передачи «Намедни». Это произошло потому, что ролики не соответствовали обновленным недавно правилам видеохостинга о рекламе внутри видео.