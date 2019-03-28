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«Яндекс» дал доступ к удаленным YouTube роликам Парфенова и Дудя

19:37, 28.03.2019
«Яндекс» дал доступ к удаленным YouTube роликам Парфенова и Дудя
Фото: roem.ru

Поисковик «Яндекс» предоставил на своей главной странице доступ к роликам Леонида Парфенова и Юрия Дудя, удаленным с видеохостинга YouTube.

Таким образом российский поисковик вставил шпильку своему конкуренту — Google — владеющему видеосервисом.

Напомним, что YouTube удалил последние выпуски проекта «Вдудь» и перезапущенной передачи «Намедни». Это произошло потому, что ролики не соответствовали обновленным недавно правилам видеохостинга о рекламе внутри видео.

ТехнологииМедиа
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