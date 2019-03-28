Twitter будет помечать сообщения политиков, не отвечающие стандартам соцсети

Компания Twitter будет помечать в своем сервисе микроблогов общественно важные сообщения политиков, не отвечающие стандартам социальной сети, при этом не удаляя их.

Представитель Twitter Виджая Гадде пояснила, что сейчас в руководстве компании думают над тем, как можно помечать сообщения таким образом, «чтобы люди знали, что контент нарушает наши правил и его нахождение на платформе служит определенной цели».

Помечать планируется сообщения политиков и чиновников, в том числе и президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Ранее создатели платформы Twitter заявили о новом приложении со схожим названием Twittr.