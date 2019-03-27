Участники выставки на Тайване заявили, что разработки ОЭЗ «Иннополис» на уровне лучших мировых образцов

С 26 по 29 марта разработки резидентов ОЭЗ «Иннополис» в сфере решений для «умного города» демонстрируют в Тайбэе в рамках ежегодной Международной выставки Smart City Summit&Expo, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Это крупнейшая азиатская выставка, посвященная «умным городам». Участники выставки отметили, что разработки ОЭЗ «Иннополис» находятся на уровне лучших мировых образцов.

Напомним, ранее сообщалось, что Иннополис и международный альянс McFly.aero договорились о совместных испытаниях беспилотных летательных аппаратов на электрической энергии для городской среды. Согласно подписанному меморандуму, в городе планируется разработать комплекс наземной инфраструктуры для аэротакси, в том числе создать взлетно-посадочные площадки, системы управления воздушным движением, подготовить и заниматься лоббированием изменений в нормативно-правовую базу.