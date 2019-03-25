В Казани арестовали трех уволенных с позором гаишников

Фото: гибдд.рф

За решетку до 19 мая отправил Советский райсуд Казани трех экс-сотрудников отделения ГИБДД по Лениногорскому району Татарстана. Как выяснило «Реальное время», их обвиняют в хищениях средств СК «Росгосстрах» путем фиксации липовых и подставных аварий.



21 марта суд арестовал бывших гаишников Дениса Проськина и Айрата Мингалимова из Лениногорска, на следующий день под стражу заключили и Рамиля Маннанова. Такие решения были приняты по ходатайствам Следкома, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Аресту предшествовало задержание на 48 часов, за время которого фигурантам предъявили обвинение: Проськину — по четырем эпизодам мошенничества в сфере страхования в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), Мингалимову и Маннанову — по двум таким же преступлениям.

Вину бывшие сотрудники не признают. Все трое еще 24 октября 2018 года уволены из МВД Татарстана по отрицательным мотивам — за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов.

По данным источников «Реального времени», подозрения в адрес ныне арестованных появились в ходе расследования дела ГСУ МВД Татарстана по серии афер со взысканием страховки, возбужденного в августе прошлого года. Для проверки материалы были направлены в управление собственной безопасности МВД, а после ее проведения — руководству министерства и в Следком по РТ.

На данный момент помимо экс-гаишников к ответственности за хищение средств страховой компании в 2015—2017 годах привлекают не меньше семи человек. Одни занимались имитацией ДТП на территории Лениногорского и Бугульминского районов, другие — взысканием средств. Роль полицейских, по версии следствия, заключалась в оформлении нужных документов.

Предварительно ущерб страховщиков оценен в 5 млн рублей.

Ранее «Реальное время» рассказывало о расследовании по делу о подставных авариях и хищениях лизинговых иномарок в Казани.