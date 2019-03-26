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Xiaomi продемонстрировала сверхбыстрое зарядное устройство

18:50, 26.03.2019
Xiaomi продемонстрировала сверхбыстрое зарядное устройство
Фото: pixabay.com

Китайская компания Xiaomi показала на видео новое быстрое зарядное устройство мощностью 100 Вт. Технология получила название Super Charge Turbo.

Оно сможет зарядить смартфон с батареей емкостью 4000 мАч за 17 мин. Самое быстрое зарядное устройство, которое существует на данный момент, может зарядить батарею емкостью 3700 мАч до 65%. Его выпускает Oppo, и оно имеет мощность 50 Вт.

Дата выпуска зарядки не называется.

Ранее у Xiaomi появился пульт дистанционного управления всем.

Технологии
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