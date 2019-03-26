Центробанк объяснил, когда начнет контрольные закупки страхования жизни

Банк России заявил о планах начать проверки страховщиков жизни и их посредников сразу после того, как в силу вступят новые требования по раскрытию информации при продаже страховых продуктов, сообщает «Российская газета».

Такое заявление сделал руководитель департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. Контроль будет выполнять служба по защите прав потребителей Банка России. Это станут проводить в том числе с помощью контрольных закупок, которые служба имеет право организовывать. Проверяющие из ЦБ в первую очередь обратят внимание на игроков, по которым поступает наибольшее количество жалоб. Требования Банка России, связанные с раскрытием информации о продуктах страхования жизни при их продаже, вступают в силу 1 апреля.

Напомним, ранее Банк России установил требования к раскрытию информации при продаже полисов страхования жизни.