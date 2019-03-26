Банк России опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Банк России установил требования к раскрытию информации при продаже полисов страхования жизни.
С 1 апреля страховщики и их агенты при продаже полисов будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках страхового продукта и существенных условиях договора.
Они будут должны сообщать клиентам о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования.
Кроме того, страховщики и их агенты будут обязаны сообщать гражданам о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования АСВ.
Также им предстоит информировать клиентов о том, какая часть средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику, сообщается на сайте регулятора.
Напомним, что со 2 апреля вводятся изменения в оформлении ОСАГО. Автовладельцы получат право самостоятельно выбирать страховую компанию для покупки полиса через системы Российского союза автостраховщиков «Е-Гарант» для электронных документов и «Единый агент» — для бумажных.БизнесУслуги
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