Банк России опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Банк России установил требования к раскрытию информации при продаже полисов страхования жизни.

С 1 апреля страховщики и их агенты при продаже полисов будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках страхового продукта и существенных условиях договора.

Они будут должны сообщать клиентам о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования.

Кроме того, страховщики и их агенты будут обязаны сообщать гражданам о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования АСВ.

Также им предстоит информировать клиентов о том, какая часть средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, что со 2 апреля вводятся изменения в оформлении ОСАГО. Автовладельцы получат право самостоятельно выбирать страховую компанию для покупки полиса через системы Российского союза автостраховщиков «Е-Гарант» для электронных документов и «Единый агент» — для бумажных.