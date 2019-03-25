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Мусульмане пожаловались на Facebook и YouTube за видео стрельбы в мечети в Новой Зеландии

18:48, 25.03.2019
Мусульмане пожаловались на Facebook и YouTube за видео стрельбы в мечети в Новой Зеландии
Фото: pixabay.com

Французский совет мусульман (CFCM) подал жалобу прокурору страны на социальные сети Facebook и YouTube за распространение видео стрельбы в мечети в новозеландском Крайстчерче.

Мусульмане считают, что видео подстрекает к терроризму и может нанести ущерб человеческому достоинству. Также ролик могут посмотреть несовершеннолетние, пишет «РИА Новости» со ссылкой на France Info.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек.

Ранее сообщалось, что террористу, напавшему на мечети в Новой Зеландии, грозит пожизненный срок. Для расследования теракта будет создана специальная королевская комиссия.

Общество
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