Мусульмане пожаловались на Facebook и YouTube за видео стрельбы в мечети в Новой Зеландии

Французский совет мусульман (CFCM) подал жалобу прокурору страны на социальные сети Facebook и YouTube за распространение видео стрельбы в мечети в новозеландском Крайстчерче.

Мусульмане считают, что видео подстрекает к терроризму и может нанести ущерб человеческому достоинству. Также ролик могут посмотреть несовершеннолетние, пишет «РИА Новости» со ссылкой на France Info.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек.



Ранее сообщалось, что террористу, напавшему на мечети в Новой Зеландии, грозит пожизненный срок. Для расследования теракта будет создана специальная королевская комиссия.