Расследованием теракта в Новой Зеландии займется специальная королевская комиссия

Для расследования теракта в двух мечетях города Крайстчерч будет создана специальная королевская комиссия. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

По ее словам, члены комиссии уделят особое внимание ряду моментов для выяснения причин трагедии. В частности, правильно ли действовали службы безопасности, а также можно ли было предотвратить нападение, пишет издание New Zealand Herald.

Также Джасинда Ардерн отметила, что у жителей страны накопилось много вопросов по поводу происшедшего, в том числе, каким образом стрелку удалось получить огнестрельное оружие.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек.



Ранее сообщалось, что террористу, напавшему на мечети в Новой Зеландии, грозит пожизненный срок.