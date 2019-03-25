Экс-глава НИЦ РКП через суд потребовал от «Коммерсанта» 1 млн рублей

Бывший глава входящего в «Роскосмос» «Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности» (НИЦ РКП) Олег Галайда подал иск к издательскому дому «Коммерсант». Он потребовал опровержения и 1 млн рублей компенсации.

«Истец Олег Галайда просит взыскать с издательского дома «Коммерсант» 1 млн рублей компенсации морального вреда. Он просит удалить и опровергнуть материалы, размещенные как в бумажной, так и в электронной версии газеты. Речь идет о статье «Жидкостным двигателям назначают нового испытателя», опубликованной 29 января 2019 года», — передает RNS слова представителя суда.

В статье журналисты сообщали со ссылкой на источники о готовящемся увольнении Галайды. Экс-глава НИЦ РКП убежден, что газета должна опровергнуть информацию о причинах его отставки: утверждалось, что в структуре Роскосмоса нашли нарушения при отборе подрядчиков по строительству ряда объектов. Кроме того, упоминалось о возмущении Рогозина по поводу невывезенного строительного мусора на промышленных площадках.

Иск принят к производству, предварительное заседание по делу назначено на середину апреля.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства. Полиция возбудила уголовное дело по факту публикаций на сайтах информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал».