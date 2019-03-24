Обновления к программному обеспечению Boeing 737 MAX предварительно одобрили

Федеральное управление гражданской авиации США предварительно одобрило масштабные изменения программного обеспечения и подготовки пилотов Boeing 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal.

Так, в результате пересмотра ПО «автоматизированная система предотвращения сваливания на крыло станет менее агрессивной». При этом заявляется, что она будет более управляемой пилотами.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте рыночная стоимость компании Boeing сократилась более чем на $40 млрд после крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии. Как сообщает CNN, акции Boeing в этом месяце снизились почти на 18%.

В результате крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 149 человек, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Россия, США, Евросоюз и еще ряд стран запретили полеты этих самолетов.