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Сборная Россия выиграла медальный зачет на чемпионате мира по фигурному катанию

16:54, 23.03.2019
Сборная Россия выиграла медальный зачет на чемпионате мира по фигурному катанию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сборная Россия выиграла медальный зачет на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Золотую медаль завоевала Алина Загитова, серебряные — Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Виктория Синицына/Никита Кацалапов, бронзовые — Евгения Медведева и Наталья Забияко/Александр Энберт.

Второе место в медальном зачете взяла сборная США (одна золотая и две бронзовые медали). По одной золотой медали у Китая и Франции, по одной серебряной медали — у Казахстана и Японии, пишет «Интерфакс».

Ранее Загитова заявила, что еще не успела порадоваться победе на чемпионате мира в Японии из-за долгой сдачи допинг-теста.

По ее словам, она сдавала тест с 9 вечера до 5 утра и побила свой собственный рекорд по его длительности.

СпортФигурное катание
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