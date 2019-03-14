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СМИ: WhatsApp интегрирует в мессенджер функцию Google

00:39, 14.03.2019
СМИ: WhatsApp интегрирует в мессенджер функцию Google
Фото: pixabay.com

WhatsApp может запустить новую функцию в одном из обновлений. Пользователи заметили анонс поиска по картинкам в мессенджере.

Эта особенность поможет бороться с фейковыми новостями, пишет Engadget. Благодаря поиску по картинкам пользователи смогут определять подлинность изображений.

Возможность поиска обнаружили в обновлении 2.19.73. Пока функция не доступна. Официальных комментариев от руководства WhatsApp также не было.

Ожидается, что обновление позволит загружать изображения в Google и проверять, не является ли оно смонтированным.

Ранее сообщалось, что WhatsApp позволит пользователям включать блокировку, чтобы другие не могли включать их в общие чаты без предварительного согласия.

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