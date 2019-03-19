Администрация Трампа предложила прекратить работу татаро-башкирской службы «Радио Свобода»

Администрация президента США Дональда Трампа предложила прекратить работу трех служб «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), в том числе и татаро-башкирской. В нее входят «Азатлык радиосы» и «Idel.Реалии».

Под закрытие могут также попасть грузинская и северокавказская службы.

Также Белый дом в своей заявке в бюджет на будущий год предложил сократить бюджет «Радио Свобода» — с $124 млн в 2019 году до $87 млн в 2020 году, сообщает «Idel.Реалии».

Напомним, что в конце 2017 года Минюст РФ признал «Радио Свобода» и «Idel.Реалии» СМИ-иноагентами.