Состоялась жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет с «МЮ»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. В итоге получились следующие пары:

«Аякс» (Голландия) — «Ювентус» (Италия);

«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия);

«Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.

Отметим, что победитель пары «Ливерпуль» — «Порту» сыграет в полуфинале с победителем пары «Барселона» — «Манчестер Юнайтед», а «Аякс» или «Ювентус» встретится с «Тоттенхэмом» или «Манчестер Сити».

Первые матчи полуфинала пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Начало всех оставшихся матчей запланировано на 23.00 по московскому времени.