Школьницу из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира

Несколько шведских и норвежских политиков номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Турнберг на Нобелевскую премию мира за вклад в движение за борьбу с глобальным потеплением.

Как отмечает Aftonbladet, школьница в августе 2018 года провела одиночную «школьную забастовку» перед зданием парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет посещать школу, пока Швеция не начнет выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов. После этого Турнберг приглашали выступать на конференции ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на получение Нобелевской премии мира от своей страны.

Напомним, что в 2018 году премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Надя Мурад. Нобелевский комитет посчитал важными их усилия по борьбе с использованием оружия и сексуальным насилием.