Капитализация Boeing рухнула на $26,6 млрд после крушения самолета в Эфиопии

Рыночная капитализация американской компании Boeing упала на $26,6 млрд — с $238,7 до $212,1 млрд — после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Так, по итогам торгов вторника акции Boeing на бирже Нью-Йорка упали на 6,15%, до $375,41. В понедельник падение составило 5,33%. По итогам двух дней акции подешевели более чем на 11%, пишет «РИА Новости».

Напомним, что 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Он вылетел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Все они погибли.

После этого многие страны мира, в том числе и Евросоюз, временно запретили перелеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.