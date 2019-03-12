Apple проведет презентацию своих новинок в конце марта

Американская компания Apple презентует свои новые продукты 25 марта в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния). Об этом сообщается в пригласительных открытках для журналистов.

Мероприятие запланировано на 10.00 часов по местному времени, или 20.00 по мск. Слоган мероприятия — «Представление начинается!».

«Please join us for an Apple special event at the Steve Jobs Theater in Cupertino.



March 25, 2019

10:00 a.m.» pic.twitter.com/qV03MNB5dd

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 11 марта 2019 г.

Какие новинки корпорация покажет, не говорится. Вероятно, Apple представит новый стриминговый сервис, где будут предложены фильмы и сериалы собственного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что весной могут быть презентованы обновленные наушники AirPods и зарядка AirPower.