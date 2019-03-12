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Apple проведет презентацию своих новинок в конце марта

07:48, 12.03.2019
Apple проведет презентацию своих новинок в конце марта
Фото: pixabay.com

Американская компания Apple презентует свои новые продукты 25 марта в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния). Об этом сообщается в пригласительных открытках для журналистов.

Мероприятие запланировано на 10.00 часов по местному времени, или 20.00 по мск. Слоган мероприятия — «Представление начинается!».

Какие новинки корпорация покажет, не говорится. Вероятно, Apple представит новый стриминговый сервис, где будут предложены фильмы и сериалы собственного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что весной могут быть презентованы обновленные наушники AirPods и зарядка AirPower.

ТехнологииIT
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