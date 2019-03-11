Источник рассказал о причине стрельбы работника УМПО в своего начальника

В Уфе подчиненный 8 марта обстрелял начальника цеха УМПО (ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение») из-за денежных разногласий.

Как сообщил ГТРК «Башкортостан» источник в правоохранительных органах, нападавший оказался токарем, а потерпевший — начальником цеха. Мужчина якобы пошел на этот шаг из-за того, что начальник будто бы не полностью выплатил ему зарплату.

Токарь сначала выстрелил в автомобиль шефа, а затем в ногу своего руководителя. С ранением пострадавший был госпитализирован.



В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Изъят травматический пистолет.



В УМПО подтвердили, что инцидент произошел на автостоянке, которая расположена за территорией объединения. По информации пресс-службы, начальник участка инструментального цеха получил огнестрельное ранение бедра, передает «Башинформ».