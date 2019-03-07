Следком Оренбуржья: у убийцы Шевелева мог быть сообщник

Фото: пресс-служба СКР

Следственный комитет считает, что у убийцы замдиректора Орского филиала ПАО «МРСК Волги» — «ОренбургЭнерго» Дмитрия Шевелева мог быть сообщник.

В СКР обратились к жителям Орска с просьбой поделиться сведениями, передает ria56.ru.

Свидетели могли видеть киллера или его сообщника, который предположительно ожидал исполнителя убийства на углу дома №16 по улице Суворова.

Приметы подозреваемого в убийстве: рост около 170—180 см, среднего телосложения. Особая примета: возможно, имел дефект походки, прихрамывал на правую ногу.

Был одет: камуфлированный зимний костюм с крупным рисунком, темных тонов, с присутствием бежево-коричневого, зеленоватого цветов, на голове капюшон. На руках темные перчатки.

При себе имел: большую, мягкую сумку прямоугольной формы темного цвета на длинных лямках, оттенком светлее самой сумки, через плечо.

Приметы сообщника: рост около 180—185 см, среднего телосложения, ближе к худощавому.

Был одет: черная или темно-коричневая куртка, темные брюки, на голове головной убор, похожий на меховую кепку.

На лице, возможно, была надета медицинская маска светлого цвета.

По оперативным данным, разыскиваемые могли выслеживать жертву с 7 до 8 часов утра во второй половине февраля 2019 года.

Напомним, что Шевелев был убит 4 марта. Замдиректора филиала «Оренбургэнерго» был застрелен в подъезде.