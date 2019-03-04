Следком возбудил уголовное дело после убийства замдиректора электросетей Орска

Фото: пресс-служба СКР

Сегодня утром в Оренбургской области был убит замдиректора Орского производственного отделения филиала «Оренбургэнерго» Дмитрий Шевелев. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным Следкома, убийство произошло около 6.45 утра по московскому времени.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.

Следствие рассматривает различные версии преступления.

Также Следком опубликовал видеозапись момента убийства, попавшую на камеры наблюдения в подъезде. На ней запечатлен исполнитель, однако лицо его трудно разглядеть из-за капюшона.