Goodyear представила концепцию шин, позволяющих автомобилю взлетать

Компания Goodyear представила концепцию новых автомобильных шин, позволяющих автомобилю взлетать. Презентация состоялась на Женевском автосалоне.

По замыслу конструкторов, новые шины, получившие название Goodyear Aero, не требует закачки воздуха. Они смогут летать благодаря спицам-лопастям, которые обеспечивают нужную тягу для полета, передает телеканал CNN.

На данный момент Goodyear Aero являются концептуальным дизайном. Эксперты считают, что идею невозможно воплотить в жизнь, так как шины вряд ли обеспечат необходимую для отрыва от земли тягу.

Ранее сообщалось, что Женевский салон впервые назвал автомобилем года электрокар.

