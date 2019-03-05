Четыре школы и семь детских садов в Удмуртии закрыли на карантин

Из-за эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в Удмуртии полностью закрыли на карантин четыре школы в Глазовском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах и семь детских садов в Воткинском, Каракулинском, Красногорском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, за период с 25 февраля по 3 марта ОРВИ в республике заболело 16 356 человек, что ниже эпидемического порога на 22%. В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 7 247 человек.

Эпидемическое неблагополучие было зарегистрировано в Вавожском, Камбарском, Сюмсинском, Глазовском районах республики.

С начала эпидемического сезона по результатам лабораторных исследований установлено 296 случаев заболевания гриппом А.

Ранее с 12 по 18 февраля на карантин были закрыты все школы Ижевска.

