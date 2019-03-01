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Зинэтула Билялетдинов: «Мы играли по-варварски? Думаю, Боб Хартли слишком эмоционально нам рассказывает»

22:26, 01.03.2019 3
Зинэтула Билялетдинов: «Мы играли по-варварски? Думаю, Боб Хартли слишком эмоционально нам рассказывает»
Фото: ak-bars.ru

Наставник «Ак Барса» после третьего матча в серии плей-офф против «Авангарда» (1:4) опроверг оценку своего коллеги Боба Хартли того, что его команда пыталась травмировать хоккеистов омской команды.

— Мы серьезно готовились к этой игре. Я считаю, что ребята старались делать все, что необходимо [для победы]. Был хороший первый период, в концовке второго допустили нелепую ошибку. В целом, я должен сказать, что мы стараемся делать все, что необходимо, но, к сожалению, не все получается.

— За три матча16 пропущенных шайб. С чем связываете такую ситуацию?

— С тем, что допускаем ошибки.

— У тройки Ландера — одна шайба в трех матчах и не лучший показатель полезности. Как это можно объяснить?

— Они стараются, делают все, что они могут на сегодняшний день, но не получается.

— Как прокомментируете слова Боба Хартли о чрезмерно жесткой манере игры вашей команды, ударах в голову?

— Я не думаю, что что-то делается специально. Мне кажется, что Боб чересчур эмоционально рассказывает нам. Никаких ударов в голову и каких-то умышленных действий не было абсолютно. Да, жесткая игра, это плей-офф, никто не хочет проигрывать, но говорить таким образом я бы не стал.

— Перед плей-офф наигрывали Подъяпольского в качестве основного вратаря, но теперь стали менять их. Почему?

— Первая игра была, он [Подъяпольский] немного расстроился, очевидно. Это понятно, не все получилось у него. Саша [Шарыченков] сыграл вторую игру. Надеюсь, что по настрою, по тому, что он может сделать, Влад сыграет и следующую игру.

— Кто принимает решение — тренер вратарей или весь штаб?

— Больше, конечно, вратари, они специалисты. Ну и мы все вместе, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч между командам пройдет 3 марта и начнется в 17.00 по московскому времени.

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 02 марта
    Зина лукавит. Играют плохо, от этого грязно. Хартли прав.
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  • Анонимно 02 марта
    Билялетдинов либо совсем не владеет ситуацией в команде, либо на старости лет скатился до банального вранья. Пусть посмотрит на статистику удалений в своей команде, основные нарушения удар клюшкой, толчок на борт, атака игрока не владеющего шайбой и грубость. Пусть объяснит, как неумышленно можно руками в спину отправить соперника в борт? И это только в игровое время, а сколько подлых ударов и толчков было уже после свистка, в остановленное время? Никто и не сосчитает уже. Свитова на разборки к лавке омичей попутным ветром привело, а сам он это делать никак не хотел. Из 40-ка минут штрафа в первой игре команда в третьем периоде заработала 32 минуты. Когда поняли, что игру просрали и уже не спасти, то начали откровенно выбивать соперника. Один только Педан у "Ак Барса" на матчевую дисквалификацию наиграл, ему на судей молиться нужно.
    А Билялетдинов такими интервью негласно поощряет команду на дальнейшие грубости и провокации. Вместо того, чтобы взять клюшку и гонять своих подопечных по раздевалке и коробке, пока играть не научатся.
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  • Анонимно 02 марта
    ты с омска поэтому так пишешь.одно 5 мало. а остальные не забивают.
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