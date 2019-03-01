Зинэтула Билялетдинов: «Мы играли по-варварски? Думаю, Боб Хартли слишком эмоционально нам рассказывает»

Наставник «Ак Барса» после третьего матча в серии плей-офф против «Авангарда» (1:4) опроверг оценку своего коллеги Боба Хартли того, что его команда пыталась травмировать хоккеистов омской команды.

— Мы серьезно готовились к этой игре. Я считаю, что ребята старались делать все, что необходимо [для победы]. Был хороший первый период, в концовке второго допустили нелепую ошибку. В целом, я должен сказать, что мы стараемся делать все, что необходимо, но, к сожалению, не все получается.

— За три матча16 пропущенных шайб. С чем связываете такую ситуацию?

— С тем, что допускаем ошибки.

— У тройки Ландера — одна шайба в трех матчах и не лучший показатель полезности. Как это можно объяснить?

— Они стараются, делают все, что они могут на сегодняшний день, но не получается.

— Как прокомментируете слова Боба Хартли о чрезмерно жесткой манере игры вашей команды, ударах в голову?

— Я не думаю, что что-то делается специально. Мне кажется, что Боб чересчур эмоционально рассказывает нам. Никаких ударов в голову и каких-то умышленных действий не было абсолютно. Да, жесткая игра, это плей-офф, никто не хочет проигрывать, но говорить таким образом я бы не стал.

— Перед плей-офф наигрывали Подъяпольского в качестве основного вратаря, но теперь стали менять их. Почему?

— Первая игра была, он [Подъяпольский] немного расстроился, очевидно. Это понятно, не все получилось у него. Саша [Шарыченков] сыграл вторую игру. Надеюсь, что по настрою, по тому, что он может сделать, Влад сыграет и следующую игру.

— Кто принимает решение — тренер вратарей или весь штаб?

— Больше, конечно, вратари, они специалисты. Ну и мы все вместе, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч между командам пройдет 3 марта и начнется в 17.00 по московскому времени.