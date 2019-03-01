В Роскачестве рассказали, как защитить смартфоны от прослушки

Специалисты Роскачества рассказали, как обезопасить смартфоны от прослушки.

Так, гаджеты могут шпионить за своими владельцами в случае использования вредоносных программ, которые перехватывают и отправляют СМС-сообщения, а также копируют контакты, фотографии и делают снимки экрана, сообщает пресс-служба Роскачества.

Для безопасности специалисты советуют использовать приложения только из официальных магазинов Google Play и App Store. Также рекомендуется вовремя обновлять операционную систему и ограничивать доступ приложений к микрофону, камере, фотографиям и геолокации.

Ранее американская корпорация Apple устранила программную ошибку, которая позволяла прослушивать чужие устройства в FaceTime.