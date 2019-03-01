В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в стрельбе у школы

Представитель Росгвардии сообщил, что подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны, сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн».

«Российская газета» сообщает, что трех участников конфликта со стрельбой задержали в учебном заведении. Такое заявление сделала директор школы №121 Елена Молодцова.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Тонкинской в Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу из машины, прохожие бросились врассыпную, некоторые укрылись в ближайшем здании школы, сообщало Ren.tv. Известно об одном пострадавшем, который получил касательное ранение в плечо. После стрельбы по прохожим в городе разыскивают черный джип. Сообщается, что в городе объявлен перехват.