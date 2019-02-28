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Татарстанская спортсменка выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам

19:48, 28.02.2019

Лыжница из Татарстана Анна Нечаевская в составе женской сборной России выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам. Турнир проходит в австрийском Зеефельде.

В российскую команду также входят Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Наталья Непряева, пишет «Коммерсантъ».

Первое место в гонке завоевала сборная Швеции. Серебряные медали выиграли лыжницы из Норвегии.

Чемпионат мира в Зеефельде завершится 3 марта

Напомним, что Непряева, Белорукова, Седова и Нечаевская завоевали бронзовую медаль на эстафете на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Спорт Татарстан
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