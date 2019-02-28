В Татарстане на строительство восьми лыжных баз в 2019 году потратят свыше 61 млн рублей

В этом году в Татарстане появятся лыжные базы в восьми населенных пунктах. На их создание из бюджета республики выделено почти 61,5 млн рублей.

Согласно тендеру, который разместило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана на портале госзакупок, лыжные базы построят в Бавлах, Высокой Горе, Мамадыше, Васильево, Менделеевске, Муслюмово, Пестрецах и Чистополе.



Исполнителю предстоит выполнить все работы не позднее 1 декабря текущего года.

Ранее Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что в 2019 году в республике может начаться производство беговых лыж.