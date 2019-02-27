Российский Forbes введет платную подписку на интернет-версию журнала

Российская редакция журнала Forbes планирует сосредоточиться на онлайн-распространении. При этом планируется ввести платную подписку.

Эта стратегия содержится в плане развития компании до 2020 года, которую утвердил совет директоров Forbes.

«На очередном заседании совета директоров, которое прошло сегодня, гендиректор Forbes Russia Эльмар Муртазаев рассказал, что в 2019 году компания, наряду с традиционным медиабизнесом, намерена развивать новые направления деятельности. В их числе оценка и развитие подписной модели, а также создание профессиональных сообществ на сайте Forbes.ru», — приводит «Интерфакс» слова директора по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрия Озмана.

Кроме того, добавил директор по PR, компания акцентирует внимание на усилении направления конференций и активное участие в бизнес-мероприятиях в качестве информпартнера.

Напомним, что летом 2018 года обострился конфликт акционера российского Forbes Александра Федотова и редакции. В августе сотрудники пожаловались в прокуратуру на задержку зарплат. Но также они обвиняли издателя в отступлении от принципов журналистики. В итоге акции Forbes Russia приобрел Магомед Мусаев. Он вернул в редакцию и совет директоров сразу несколько бывших главредов журнала. В руководство вошли Елизавета Осетинская, Николай Усков, Эльмар Муртазаев и Николай Мазурин.