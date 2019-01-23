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Подозреваемый в захвате самолета заявил, что не хотел лететь в Афганистан

00:47, 23.01.2019
Подозреваемый в захвате самолета заявил, что не хотел лететь в Афганистан
Фото: sledcom.ru

Подозреваемый в захвате воздушного судна рейса «Сургут—Москва» Павел Шаповалов официально задержан. В ходе допроса он заявил, что ему «не надо было лететь» в Афганистан.

«Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Следственный комитет России также опубликовал видео допроса Шаповалова. На вопрос следователя, почему Шаповалов попросил лететь именно в Афганистан, тот ответил, что «не так все просто, как кажется с первого раза». «Если честно, мне туда не надо было лететь», — сказал Шаповалов.

Подозреваемый также сообщил, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.

Ранее сообщалось, что пассажир авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Пилотам пришлось посадить самолет в Ханты-Мансийске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Происшествия
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