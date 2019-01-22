В России стремительно дорожает пшено

В России продолжается рост оптовых цен на крупы, среди которых лидером выступает пшено. На прошлой неделе его тонна подорожала почти на 4 тысячи рублей, сообщает «Интерфакс».

Это не только самый высокий недельный рост, но и наиболее высокая цена среди основных культур — гречки, риса, пшена. Такое существенное подорожание пшена связано с ростом цен на логистику, горючее, повышением непродовольственного НДС. При этом эксперты считают, что нынешний рост цен на пшено не предел.

Напомним, эксперты ожидают роста стоимости основных продуктов в России в 2019 году в среднем на 5%. При этом ряд товаров, например свинина и мясо птицы, будут стабильны в цене.